Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Зал начал аплодировать после слов президента.

Россия гордится своими военнослужщими. С такими словами президент РФ Владимир Путин обратился к участникам СВО, находящимся на линии боевого соприкосновения на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Перед этим Путин заявил, что в нынешней ситуации обращаться нужно не к авторам писем и «любителям эпистолярного жанра», а именно к российским бойцам на передовой.

«И вот обращаясь к ним, я хочу сказать. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» — сказал глава государства.

После слов президента зал начал аплодировать.

Обращение к военнослужащим последовало после обсуждения письма президента Украины Владимир Зеленского, ранее направленного Путину.

«И это письмо, о котором вы сейчас сказали — оно действительно с элементами хамства. Это что — это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?» — также подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин отметил, что участники специальной военной операции противостоят агрессивной силе, поддерживаемой НАТО. Об этом он заявил во время выступления на параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства подчеркнул, что подвиг героев прошлого вдохновляет современных воинов, выполняющих задачи на фронте. Президент также добавил, что бойцы СВО продолжают наступление, несмотря на все трудности.

Путин выразил уверенность в победе России в СВО и отметил, что успех будет обеспечен моральной силой граждан, их отвагой и способностью преодолевать любые преграды.

Российский лидер также заявил, что каждый житель по-своему вносит вклад в достижение победы: одни на поле боя, а другие в тылу.

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