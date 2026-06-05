Изотова: Счетная палата России ведет активную международную деятельность

Фото, видео: Орлов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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В последние годы было создано много продуктов в сфере аудита, привлекающих внимание.

Счетная палата России ведет активную международную деятельность. Об этом сообщила заместитель председателя ведомства Галина Изотова в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) -2026.

«И сегодня мы видим, что в активном режиме к нам тянутся для взаимодействия, для обмена опытом и участники стран БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Прим. ред.), и ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — Прим. ред.), собственно, все объединения, которые сегодня активно используют внешний аудит», — отметила Изотова.

Также ведется работа с такими странами, как: Саудовская Аравия, Вьетнам и Африка. Она подчеркнула, что в последние годы было создано много продуктов в сфере аудита, они тоже вызывают огромную заинтересованность.

ПМЭФ -2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Форум собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

ПМЭФ играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Запад запустил ослабление Всемирной торговой организации. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXIX ПМЭФ-2026.

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