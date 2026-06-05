«Я это проходил»: Путин о переговорах с Украиной и уроках Минских соглашений

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Опыт прежних договоренностей стал ключевым фактором в оценке возможных будущих контактов по Незалежной.

Минские соглашения стали одной из причин осторожного отношения России к новым переговорам по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы государства, он не отказывается от контактов с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, однако не видит смысла в переговорах, которые не приведут к долгосрочным результатам.

«Я никогда не отказывался (от встречи с Зеленским. — Прим. ред.), но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это», — сказал Путин.

Президент отметил, что его позиция во многом связана с опытом работы над Минскими соглашениями. По его оценке, впоследствии выяснилось, что эти договоренности использовались не для достижения мира, а для получения времени на усиление украинской стороны.

В связи с этим Путин подчеркнул, что Россия заинтересована не во временных решениях, а в договоренностях, рассчитанных на длительную историческую перспективу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия не видит готовности Украины к переговорам. Об этом Владимир Путин сказал в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Это стало ответом на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в Берлине отказался обсуждать территориальные вопросы.

Глава государства напомнил, что конфликт начался с государственного переворота на Украине в 2014 году и обмана со стороны Европы, которая обещала мирное разрешение ситуации. Он подчеркнул, что Минские соглашения изначально не воспринимались всерьез.

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