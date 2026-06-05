«Больше творческой свободы»: Путин о методах поддержки бизнеса в России

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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За последние четыре года субъектам страны было выделено свыше триллиона рублей.

Президент России Владимир Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Об этом он заявил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Президент напомнил, что с текущего года порог выручки для применения УСН был снижен и сейчас составляет 20 миллионов рублей. В следующем году его планировалось уменьшить до 15 миллионов рублей, а еще через год — до десяти миллионов рублей.

«Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообществ, и с председателем правительства. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», — сказал Путин.

Глава государства также заявил, что Россия продолжит финансово поддерживать регионы, в том числе через инфраструктурные бюджетные кредиты. По его словам, за последние четыре года по этому инструменту субъектам было выделено свыше триллиона рублей. До 2030 года планируется направить еще 750 миллиардов рублей.

Кроме того, президент напомнил о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам. За последние два года она была снижена почти на 440 миллиардов рублей, а в этом году более чем 100 миллиардов рублей такой задолженности перенесут на более поздний срок погашения.

«Освободившиеся средства регионы смогут направить в том числе на проекты развития», — отметил Путин.

Президент также предложил поддержать новые подходы частных инвесторов и дать им больше возможностей для реализации проектов в рамках специального правового режима.

«Считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать здесь, что называется больше творческой свободы через новые экономические строительные решения соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив и локальную идентичность в рамках специального правового режима», — отметил глава государства.

Отдельно Путин указал на необходимость предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды. Речь идет о механизмах, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, города или поселка и вкладываться в улучшение их облика.

Кроме того, президент поручил правительству совместно с ВЭБ и деловыми объединениями подготовить концепцию плавного перехода при развитии бизнеса. Она должна охватить все этапы — от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем к компании с преимуществами корпоративного управления.

Ранее, в феврале 2026 года, Владимир Путин поручил подготовить изменения в законодательство, которые введут переходный период для малого бизнеса при выборе подходящего налогового режима.

Мера должна заработать в 2026 году и коснуться малых предприятий, включая микропредприятия. Правительству РФ поручено рассмотреть возможность более простого формирования и подачи налоговой отчетности для таких компаний.

Как следует из поручения, переходный период нужен для того, чтобы предприниматели могли определить наиболее удобный режим налогообложения без резкой нагрузки на бизнес-процессы. Ответственным за реализацию этой задачи назначено правительство РФ. Кабмину предстоит проработать необходимые поправки и представить соответствующие решения.

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