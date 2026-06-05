На российском сегменте МКС обнаружили два места утечки воздуха

Фото: www.globallookpress.com/NASA

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NASA перевело своих астронавтов на корабль Dragon в связи с ремонтными работами.

Космонавты на Международной космической станции (МКС) обнаружили два потенциальных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«При проведении осмотра переходной камеры космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Проблему выявили во время надува отсека переходной камеры модуля «Звезда» до добавления МКС. Специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС зафиксировали падение показателей, что говорит о негерметичности.

Сообщается, что безопасности экипажа и бортовым системам станции ничего не угрожает. Кроме того, второе место утечки воздуха уже готовится к герметизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Марсом зафиксировали необычный объект, напоминающий по форме НЛО. В НАСА от комментариев по поводу снимка воздержались. Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.