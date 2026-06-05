«Больше чем сосед по региону»: Мирзиёев об отношениях с Россией

Мирзиёев: Россия для Узбекистана больше чем сосед по региону

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Отношения между двумя странами значительно эволюционировали.

Россия для Узбекистана не просто соседнее государство, а надежный и проверенный временем стратегический партнер и союзник. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время выступления на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Россия для Узбекистана больше чем сосед по региону. Это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник. Сегодня наши отношения вступили в новую эру», — заявил лидер Узбекистана.

Мирзиёев отметил, что отношения между двумя странами значительно эволюционировали: от базовой торговой кооперации они перешли к комплексным индустриальным цепочкам, технологическим альянсам, совместному проектированию и локализации производств.

Он подчеркнул, что за десятилетие взаимный товарооборот увеличился более чем втрое и достиг диапазона 13-14 миллиардов долларов. Кроме того, совокупный портфель совместных проектов с Россией сегодня превышает 50 миллиардов долларов.

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