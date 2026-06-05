«Привлекательность национального торгового флага»: Путин дал поручение по флоту

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Цель — развивать морские маршруты, включая Трансарктический коридор.

Президент России Владимир Путин поручил повысить привлекательность российского флага для торговых судов. Заявление было озвучено им на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Прошу правительство и Министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага», — заявил Путин.

Президент отметил, что Россия намерена развивать мощности морских портов и Трансарктический транспортный коридор как глобальную артерию. Это направление связано с расширением отечественной логистики и укреплением позиций страны в морских перевозках.

«Мы хотим развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса», — подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что Россия ставит перед собой задачу войти в десятку ведущих стран по совокупному тоннажу торгового флота. Для этого, по его словам, необходимо не только строить новые суда, но и создавать условия, при которых российский флаг станет более привлекательным для судовладельцев.

Президент связал эту работу с развитием портовой инфраструктуры и арктических маршрутов, которые должны стать частью долгосрочной транспортной стратегии страны.

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