Путин поддержал позицию «Единой России» по НДС для малого бизнеса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Президент поручил подготовить поправки, которые могут смягчить условия.

Президент России Владимир Путин предложил отложить запланированное снижение порога выручки для перехода бизнеса на новые налоговые условия. Заявление было озвучено им на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей, в следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов и еще через год — десять. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки и зафиксировать его сегодня на текущем уровне», — заявил Путин.

Президент отметил, что ожидал бурной реакции зала на это предложение. После аплодисментов он подчеркнул, что чем дольше удастся сохранить действующий уровень порога, тем лучше для предпринимателей.

«Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет», — сказал глава государства.

Путин поручил правительству совместно с депутатами Государственной думы внести необходимые поправки. Также он предложил вместе с представителями деловых объединений продумать более льготные и комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.

По словам президента, такая мера должна положительно сказаться на формировании более справедливой конкурентной среды. Он подчеркнул, что задача по обелению экономики уже поставлена, и власти продолжат двигаться в этом направлении.

«Такая задача по обелению нашей экономики поставлена, и мы будем продвигаться в ее решении», — добавил Путин.

Ранее партия «Единая Россия» предложила пересмотреть правила уплаты НДС для бизнеса. Об этом сообщал 5-tv.ru. По мнению секретаря генсовета партии Владимира Якушева, любые изменения для отечественного бизнеса должны вводиться максимально осторожно и сопровождаться постоянным мониторингом со стороны государства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.



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