Путин поручил создать стратегии развития автономных систем и цифровых платформ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Глава государства предложил обсудить развитие платформенной экономики на Форуме будущих технологий в начале следующего года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Об этом он заявил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы государства, стране необходимо наращивать темпы цифрового развития и активнее внедрять искусственный интеллект, автономные решения и платформенные подходы в разные отрасли экономики.

Путин напомнил, что в России уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Теперь, по его словам, аналогичные документы нужно подготовить для автономных систем и цифровых платформ.

«Прошу правительство подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ», — сказал президент России.

Глава государства также предложил обсудить развитие экосистем платформенной экономики на Форуме будущих технологий, который пройдет в начале следующего года. Подготовку этого мероприятия, по словам Путина, должна сопровождать профильная межведомственная рабочая группа при Администрации президента.

Ранее Владимир Путин в рамках Высшего государственного Совета Союзного государства отметил, что реализация программы импортозамещения России и Белоруссии продвигается успешно. По его словам, это происходит в том числе в таких важнейших секторах, как машино- и станкостроение, микроэлектроника и оптика.

К 2030 году Минпромторг ставит задачу полного технологического обеспечения российской промышленности отечественными компонентами в рамках нацпроектов «Промышленность» и «Наука и технологии».

Для поддержки импортозамещения государство ввело льготные кредиты, налоговые льготы, ценовые преференции, ценовые преференции до 30% при госзакупках, субсидии и гранты для производителей.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

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