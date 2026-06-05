Роботы смотрят трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ и отдают президенту честь

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Они также поддерживали выступление российского лидера аплодисментами.

Пленарное заседание XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) с участием президента России Владимира Путина смотрят даже роботы. Кадры публикует 5-tv.ru.

Прямая трансляция заседания выведена на экраны павильонов площадок ПМЭФ, однако среди зрителей заметили не только людей, но и роботов. Они стоят у экранов, аплодируют словам главы государства и отдают ему честь, прикладывая железную руку к голове.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Он собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Одно из главных мероприятий — пленарное заседание, в котором помимо президента России участвуют иностранные делегации, министры и руководители крупнейших компаний.

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