Гайки закручиваются: как Армения готовится к выборам премьер-министра

Фото, видео: Александр Патрин/ТАСС; 5-tv.ru

Политические силы используют часы, чтобы охватить как можно больше избирателей.

В самой Армении, тем временем, сегодня последний агитационный день перед выборами нового премьер-министра, и накал страстей ощущается особенно остро.

Действующие власти закручивают последние гайки: возбуждают уголовные дела в отношении противников и проводят обыски в оппозиционных изданиях. Голосование определит не просто нового главу республики, но и весь политический курс страны, которая последние месяцы все больше разворачивается в сторону Европы. Все детали политического расклада в Армении знает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Сегодня в Армении последний день агитации перед парламентскими выборами — завтра день тишины. Политические силы используют часы, чтобы охватить как можно больше избирателей: проводят встречи в помещениях и устраивают массовые митинги на площади.

Пока Николу Пашиняну устанавливают сцену для заявлений, сам он в окружении толпы охранников ходит по кофейням. Главный его оппонент, Самвел Карапетян, против которого действующие власти возбудили уголовное дело, когда он выступил против гонений на церковь, обращается к сторонникам блока «Сильная Армения», находясь под домашним арестом.

«Я всех вас заверяю, что у Армении есть только один выбор. Армянский народ должен выбрать наше предложение — сильную и благополучную страну», — заявил Самвел Карапетян.

Каким курсом пойдет Армения, определяют сами жители, и им совсем не нравится, когда этот курс навязывают извне. Путь евроинтеграции страны уже кажется прописанным в Брюсселе. В прошлом году в Армении утвердили закон о начале процесса присоединения к ЕС.

«Армении нужна безопасность и процветание. То есть все, то, что Европейский Союз не может предложить Армении на сегодняшний день и в обозримом будущем тоже не может предложить», — отметил руководитель аналитического центра «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян.

В первую очередь Европа не сможет предоставить свой сельхозрынок. Овощами и фруктами ЕС перенасыщен: помидоры Испания, Италия и Нидерланды производят в огромных количествах. Фермер Нвер Оганесян из небольшого армянского села готовит землю для посадки и задается вопросом: куда отправлять урожай, если рынок российский будет недоступен?

«Я рабочий человек. Я выращиваю помидоры, собираю. У меня брат живет в Ростове, и конечно лучше было бы отправлять товар туда, в Россию», — поделился фермер.

А еще ЕС и ЕАЭС — это и разные подходы к фитосанитарному контролю, и разная логистика.

«Я не думаю, что европейские фермеры просто позволят заполнять их рынок такими товарами. Для европейской политики это очень серьезная вещь. В Еврокомиссии могут об этом говорить, но в конкретных странах барьеры будут очень сильные», — считает кандидат в премьер-министры от блока «Альянс Армения» Роберт Кочарян.

Плюс пошлины. У стран, входящих в Евразийский союз — их нет — с ЕС обязательно будут. Взять ту же Грузию, которая отправляет чеснок в рамках соглашения об ассоциации: если превышена квота (больше 220 тонн в год), то за дешевый чеснок придется платить пошлину. Армянский рынок может серьезно пострадать.

«Армения достаточно сильно интегрирована в российскую экономику, и армянский народ это почувствует гораздо сильнее», — считает международный секретарь пртии «Солидарность во имя мира», предприниматель Мамука Пипия.

У Европы сейчас одна задача — отрезать Армению от российского газа и рынков, а это значит — спровоцировать выход из ЕАЭС. Владимир Путин накануне еще раз напомнил о том, что выбор сделать придется.

«Мы просили бы наших армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они будут двигаться. От этого зависит организация рынков и формула регулирования внутри ЕАЭС. Ведь мы тоже, как в ЕС, по каждому вопросу спорим. Просто даже неудобно говорить, иногда переходят на повышенные тона», — заявил президент России Владимир Путин.

Тон нынешнему курсу зададут итоги выборов. По итогам одного из сегодняшних опросов, за партию Пашиняна «Гражданский договор» готовы отдать голос 29% избирателей, и с каждым днем эта цифра все меньше.

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