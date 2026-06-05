Пристальное внимание: как в мире следили за выступлением Путина

Фото: © РИА Новости/Иван Секретарев; 5-tv.ru

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Прямую трансляцию вели даже в недружественной стране.

Важность тем, которые обсуждают в ходе центрального события форума в Санкт-Петербурге — пленарной сессии с участием Владимира Путина — подчеркивает пристальное внимание к событию всех крупных медиахолдингов. В том числе из недружественных стран. Так, прямую трансляцию «пленарки» ПМЭФ вел британский телеканал Sky News.

В прямом эфире выступления лидеров многополярного мира могли видеть сотни миллионов телезрителей и пользователей интернета в Азии. Китайским медиа интересны выступления Владимира Путина и заместитель председателя КНР Хань Чжэна.

Портал India Today подчеркивает: Санкт-Петербург в эти дни — крупнейшая платформа диалога по вопросам экономического развития и стратегического партнерства в Евразии, Африке и на других континентах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил, что Китай готов придать новый импульс развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и всего мира. Как принимающая сторона 33-й неформальной встречи лидеров АТЭС, Китай продолжит придерживаться политики внешней открытости высокого уровня.

Хань Чжэн подчеркнул, что собственное качественное развитие Китая будет создавать новые возможности для мира. Ранее сообщалось, что Россия и Китай считают недопустимым расширение военного присутствия НАТО в АТР, предупредив, что создание азиатского аналога альянса не способствует укреплению безопасности.

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