«Возможность свободного диалога»: Путин начал выступление на ПМЭФ-2026

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В этом году участие в пленарной сессии вместе с российским лидером принимают высокопоставленные зарубежные гости.

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Глава государства поприветствовал участников и гостей форума, отметив, что ПМЭФ остается площадкой для открытого международного общения.

По словам президента, в 2026 году форум собрал представителей более чем 130 стран.

«Мне очень приятно видеть такой зал — такой представительный. <…> Это говорит о том интересе, который вызывает Петербургский экономический форум. Я хочу всех поприветствовать — участников, гостей. Россия, Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, экспертов, бизнесменов в этом году из более чем 130 стран для развития деловых контактов и установления новых связей», — сказал Путин.

Президент также поблагодарил организаторов форума и подчеркнул, что его привлекательность связана с возможностью открытого обсуждения важных вопросов.

«Уникальность, привлекательность Петербургского форума как раз и заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют предпринимателей, целые отрасли и даже целые государства», — отметил глава государства.

Путин добавил, что Россия открыта для тех, кто заинтересован в сотрудничестве с ней на равноправной и взаимовыгодной основе.

«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству», — подчеркнул президент.

В этом году участие в пленарной сессии вместе с российским лидером принимают высокопоставленные зарубежные гости. Среди них президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хассан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Модератором пленарного заседания выступает журналист и международный обозреватель Гита Мохан.

Пленарная сессия традиционно считается центральным событием Петербургского международного экономического форума. В ходе выступления Владимир Путин, как ожидается, даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике, а также обозначит приоритетные направления дальнейшего развития страны.

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