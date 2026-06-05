Путин: Европа провоцирует хаос и пытается втянуть новые страны

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Российский лидер подчеркнул, что эти процессы не возникли случайно.

Европейские элиты провоцируют хаос и пытаются втянуть в него другие государства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

По словам главы государства, сегодня мировая экономика сталкивается с серьезными потрясениями, что особенно заметно на энергетических рынках. Кроме того, в ряде регионов, включая Ближний Восток, сохраняется высокая напряженность.

«Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки. Как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что политика европейской бюрократии сопровождается агрессивной риторикой и, по его мнению, приводит к ослаблению позиций Европы в мировой экономике, а также негативно влияет на региональную и глобальную безопасность. Президент заявил, что европейские элиты провоцируют хаос и стремятся втянуть в него все новые страны.

«Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что эти процессы не возникли случайно. По его словам, мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, которая связана не просто со сменой этапов экономического цикла, а с изменением самой парадигмы глобального развития.

Путин добавил, что нынешние перемены носят фундаментальный характер и затрагивают основы мирового устройства, определяя дальнейшее развитие международных отношений и экономики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин выступил на заседании Совета безопасности (СБ) страны, где затронул тему кризиса в отношениях с Европой. По словам президента, в этом не виновата Россия. Причина кроется именно в действиях европейских стран.

Президент также подчеркнул, что неправильно связывать этот кризис с конфликтом между Россией и Украиной. Он указал на то, что именно прежняя администрация США и некоторые ведущие европейские страны поддержали госпереворот в Незалежной, что и стало катализатором для нынешних проблем. Российский лидер отметил, что все эти события привели к кризису в странах Старого Света и стали началом целой цепочки трагических событий.

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