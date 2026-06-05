Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Перед лицом любых угрозо подход России оставался неизменным — мы выступали за мирный диалог.

Пленарное заседание ПМЭФ-2026 началось с исторической справки началось с исторической справки. Зрителям напомнили: история не линейна, и ей хорошо знакомы моменты, когда человечество замирало перед сложным выбором.

«Война или мир. Раздел или сотрудничество. Хаос или стабильность», — сказал диктор.

Были упомянуты события 1780-х годов. Европу штормило, шла война за независимость США. Тогда Россия предложила правила: Декларация вооруженного нейтралитета Екатерины II защищает нейтральное судоходство, право становится сильнее оружия.

Следующий эпизод — 1942 год, момент столкновения мира с общей смертельной угрозой. Идеологии были противоположны, система не могла примириться. Однако прагматизм оказался сильнее — СССР, США, Великобритания и Китай создали Антигитлеровскую коалицию. Серьезные вызовы потребовали единства.

Затем — момент, когда Сирия в 2015 году оказалась на грани распада. Казалось, что избежать сценария Ливии и Ирана будет неизбежен. Но и тогда Россия предложила диалог.

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