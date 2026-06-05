Стала ресурсом: Захарова про неверный подход к культуре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Официальный представитель МИД России обратила внимание, что культуру нужно воспринимать с учетом разных точек зрения.

На культуру стали смотреть слишком прагматично. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.

Она пояснила, что с появлением такого понятия, как «культурный код», стали употребляться и такие понятия, как «мягкая сила», «нарратив», «проекция». Это значит, что на культуру теперь смотрят слишком прагматично.

«Это все про то, что культура рассматривается не в ее истинном значении, исключительно как инструмент или набор инструментов. Как ресурс, который можно удобно упаковать, спроецировать, использовать, а потом… еще и отменить», — отметила Захарова.

Но культура — это не сумма знаков. И с научной, и с религиозной точки зрения это про дух, душу и божественность. Это не про отрицание дара. Такое в системе декодирования культур отсутствует.

«В какую карточку ты запишешь „талант божественный“? Ни в какую. Поэтому, мне кажется, очень важно не только идти на поводу у емких, манких, таких очень экстравагантных мемов или выражений, но видеть именно глубину того понятия, о котором мы размышляем», — призвала представитель МИД.

ПМЭФ объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спецслужбы США превратили менталитет в оружие. Об этом Захарова рассказала в рамках ПМЭФ-2026.

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