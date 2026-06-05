ВСУ нарушили объявленный на ЗАЭС «режим тишины»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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Ранее о нем заявляли в МАГАТЭ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим тишины, введенный в районе Запорожской атомной электростанции для проведения восстановительных работ. Об этом сообщили в канале ЗАЭС на платформе Макс.

По данным станции, днем беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Министерства обороны РФ. В этот момент специалисты проводили инженерные работы возле опоры № 20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская».

«Сегодня в 13.15 мск при проведении инженерных работ в рамках „режима тишины“, согласованного МАГАТЭ, в районе опоры № 20 линии электропередачи 750 кВ „Днепровская“ БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в первые часы действия режима тишины. Его вводили для того, чтобы специалисты могли восстановить линию 750 кВ «Днепровская», важную для безопасности Запорожской атомной электростанции.

На ЗАЭС подчеркнули, что атака стала грубым нарушением гарантий безопасности, которые украинская сторона предоставила для проведения работ. Эти гарантии, как отмечается в сообщении станции, были подтверждены нотой Международного агентства по атомной энергии от 4 июня 2026 года.

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