«Наш влюбленный путь»: Харламов и Ковальчук празднуют вторую годовщину свадьбы

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Артисты познакомились на съемках фильма «Гусар».

Шоумен Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук празднуют два года со свадьбы. В честь этого грандиозного события звезда сериала «Повышая градус» опубликовала на своей странице в социальной сети романтическое видео с мужем.

На кадрах Харламов в спортивном костюме сидит рядом с Ковальчук, которая положила ему руку на колено. Он, в свою очередь, нежно поцеловал артистку в лоб.

«В этот день два года назад (что, да это же было буквально вчера) мы стали мужем и женой. А уже почти шесть лет назад начался наш влюбленный путь!» — подписала видео Екатерина Ковальчук.

Фанаты пары, коллеги и друзья не оставили без внимания трогательное видео. В комментариях они поздравили Екатерину и Гарика со столь важным днем и пожелали им счастья и гармонии в отношениях.

Екатерина Ковальчук стала третьей женой Гарика Харламова. Артисты познакомились на съемках комедии «Гусар» и стали встречаться. В июне 2024-го комик и актриса расписались, а в августе того же года сыграли красивую свадьбу.

Ранее блогеры Аня Покров и Артур Бабич тоже сыграли свадьбу. Подробностями торжества новоиспеченная жена делилась с подписчиками в режиме реального времени в своем личном блоге.

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