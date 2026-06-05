Додик: студенты Республики Сербской активно интересуются обучением в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Между странами обсуждают не только гуманитарные проекты, но и крупные инфраструктурные инициативы.

Студенты из Республики Сербской активно интересуются обучением в России, и их интерес постоянно растет. Об этом заявил бывший президент республики Милорад Додик в беседе с «Известиями» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, несмотря на внешнее давление и санкционную политику западных стран, сотрудничество с Россией сохраняется на высоком уровне и развивается сразу по нескольким направлениям. Додик также поблагодарил Москву за поддержку российского бизнеса, работающего в Республике Сербской.

Особое внимание он обратил на взаимодействие в медицинской сфере. По словам политика, российские специалисты уже работают в местных лечебных учреждениях и обмениваются опытом с коллегами.

«Многие врачи из России уже приезжают в наши медицинские учреждения, там помогают и работают с нашими врачами. Особенно важно, что наши студенты заинтересованы в обучении здесь, в Российской Федерации, и этот интерес почти всегда растет», — заявил Додик.

Кроме того, стороны продолжают обсуждать совместные проекты в энергетике. Речь идет о строительстве новых объектов и развитии газовой инфраструктуры. В частности, продолжаются переговоры с «Газпромом» по реализации ранее достигнутых договоренностей о строительстве газопровода в республике.

«Мы очень благодарны за то, что на протяжении многих лет поддерживаются льготные цены на газ. Республика Сербская не является крупным потребителем, там не построены газопроводы, но это очень важно для нас», — подчеркнул Додик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в этом году в медвузах России увеличили число бюджетных мест — бесплатное образование смогут получить более 30 тысяч человек. И важно дать им возможность попробовать свои силы в разных специальностях.

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