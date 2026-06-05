ВСУ нанесли удар по пансионату в Железном Порту на берегу Черного моря

Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец

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Повреждения получили неэксплуатируемые здания.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории пансионата в курортном селе Железный Порт на побережье Черного моря. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере МАКС.

По его словам, в результате ударов беспилотников были повреждены неэксплуатируемые здания пансионата.

Объект получил повреждения во время одной из атак ВСУ на населенные пункты левобережья Херсонской области. Жертв и пострадавших в этом инциденте нет.

Сальдо также сообщил, что при других атаках украинских беспилотников повреждения получили жилые дома, автомобили, административное здание и объекты инфраструктуры. Всего за сутки по населенным пунктам левобережья региона был выпущен 171 беспилотник.

Ранее Владимир Сальдо сообщал о ходе восстановления области после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

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