Брошенное чудо: мать отказалась от дочери, которую выносила необычным способом
KP.RU: в Новосибирске в мать отказалась от дочери, выношенной в брюшной полсти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В истории зафиксировано меньше 20 случаев, когда в подобных обстоятельствах выжили и женщина, и ребенок.
В Новосибирске мать отказалась от дочери, которую выносила в брюшной полости. Об этом изданию KP.RU рассказала руководитель акушерского стационара Новосибирской областной клинической больницы Елена Серебренникова.
В 2024 году сибирячка, которая не знала, что беременна, родила ребенка. Изменения, происходящие с организмом, женщина приняла за климакс. Когда пациентку начала мучить изжога, она обратилась к гастроэнтерологу. Тогда-то и выяснилось, что пациентка находится на седьмом месяце беременности.
Однако ситуация осложнялась тем, что плод располагался вне матки, в брюшной полости. Это достаточно редкий и опасный случай, так как плод со временем начинает давить на органы, что приводит к разрыву сосудов. В таком случае мать умирает в течение 10-15 минут, и малыш вместе с ней.
В этой истории смогли обойтись и вовсе без трагедий. И мать, и дочь выжили, что стало настоящим чудом.
«Как правило, это все заканчивается массивными кровопотерями — мамочка погибает. Мы нашли буквально несколько случаев с благоприятным исходом по литературным данным (меньше двадцати. — Прим. ред.)», — пояснила медик.
Роды на 34 недели принимала бригада в расширенном составе. Ребенок хоть и был недоношенным, весил всего полтора килограмма, но родился без патологий.
Однако мать еще в роддоме отказалась от дочки. Даже имя малышке давали врачи. Ее назвали Ангелиной — от слова «ангел».
Но девочке повезло во второй раз, ее сразу удочерили. По словам Серебренниковой, приемные родители у ребенка хорошие, и с малышкой все замечательно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Нью-Йорке супруги воспитали сына, которого случайно нашли на станции метро Юнион-сквер в 2000 году. Малыш был обнаружен у турникета, завернутый в толстовку. У него даже пуповина не была отсечена.
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