Кабышев: искусственный интеллект не заменит преподавателей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Развитие технологий требует переосмысления роли учителя.

Государство должно брать на себя ответственность при внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс, а роль педагогов должна трансформироваться. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, развитие технологий требует переосмысления роли педагога, но противопоставлять учителей и нейросети не стоит. Напротив, современные инструменты могут сделать образовательный процесс более эффективным и понятным для молодежи.

«Педагог, который „вооружен“ искусственным интеллектом, будет современному молодому поколению ближе, и в то же время он будет проводником тех смыслов, которые наша тысячелетняя история проводила», — пояснил Кабышев.

Депутат также обратил внимание на необходимость государственного контроля при внедрении ИИ в систему образования. По его мнению, важно оценивать не только технические возможности таких решений, но и их влияние на ценностные ориентиры.

«Очень важно, чтобы наша суверенная воля, которая исторически сложилась, чтобы наши национальные интересы не пострадали», — заключил Кабышев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что внедрение генеративного искусственного интеллекта и роботизированных систем может повысить производительность труда в России на 21–33% к 2032 году.

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