Банк «РОССИЯ» и «Балтика» договорились о партнерстве на ПМЭФ-2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Меморандум определяет общие принципы и порядок взаимодействия для улучшения всех аспектов банковского обслуживания — от организационных до правовых.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) 5 июня состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Банком «РОССИЯ» и пивоваренной компанией «Балтика».

Свои подписи на документе поставили председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и генеральный директор компании «Балтика» Дмитрий Визир.

Меморандум определяет общие принципы и порядок взаимодействия для улучшения всех аспектов банковского обслуживания — от организационных до правовых.

«С компанией „Балтика“ нас связывают годы плодотворного и доверительного сотрудничества. Подписание меморандума — это логичный и своевременный шаг, который выводит наше партнерство на новый уровень. Мы не только фиксируем достигнутые договоренности, но и существенно усиливаем надежный фундамент, который выстраивали вместе долгие годы. Дополнительные возможности позволят компании сохранять лидерские позиции, а также реализовывать амбициозные проекты», — прокомментировала председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

«Подписание меморандума с Банком „РОССИЯ“ позволяет укрепить наши отношения и продолжить совместную работу по реализации стратегических и инновационных инициатив. Пункты, отраженные в документе, открывают новые возможности для развития и достижения поставленных целей в условиях динамичного рынка», — отметил генеральный директор «Балтики» Дмитрий Визир.

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