Котяков: около 7,5% трудовых функций можно полностью заменить ИИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет не о рабочих местах.

Около 7,5% трудовых профессий можно полностью заменить искусственным интеллектом (ИИ). Об этом на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что речь идет не о рабочих местах, а, прежде всего, о наборе функций.

«Это говорит о том, что у нас есть возможность перераспределять высвобождаемое время сотрудников, повышать производительность труда», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он также рассказал, что Минтруд России поставил перед собой задачу: до конца 2026 года составить перечень функций, которые можно заменить ИИ. Это, как подчеркнул министр, необходимо сделать по ряду причин.

«Чтобы было понятно, какой набор трудовых функций внутри каждой профессии и сколько она в удельном весе занимается с точки зрения потребления рабочего времени и выхлопа в качестве такого продукта», — добавил Антон Котяков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.