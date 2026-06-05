Банк «РОССИЯ» и «Т Плюс» укрепили стратегическое партнерство на ПМЭФ-2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Соглашение направлено на расширение стратегических связей и объединение усилий для повышения эффективности бизнеса, реализации инвестиционных проектов и цифровой трансформации.

Банк «РОССИЯ» и «Т Плюс» 5 июня подписали соглашение о сотрудничестве на полях XXIX Петербургского международного экономического форума. Документ направлен на расширение стратегических связей и объединение усилий для повышения эффективности бизнеса, реализации инвестиционных проектов и цифровой трансформации.

Документ подписали председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс.

В соответствии с подписанным соглашением стороны намерены взаимодействовать по следующим ключевым направлениям:

инвестиции в развитие систем теплоснабжения с использованием инструментов рынка капитала (облигации, синдицированные кредиты);

расчетно-кассовое обслуживание с внедрением современных технологий управления ликвидностью и банковское сопровождение контрактов;

реализация совместных цифровых и платформенных решений;

проведение документарных операций, включая выдачу банковских гарантий и аккредитивов.

В рамках сотрудничества стороны уже достигли значительного прогресса в оптимизации кредитных условий. В настоящее время финансовая организация рассматривает вопрос об увеличении кредитного лимита для компании. Это расширит возможности энергокомпании выполнять взятые на себя обязательства по модернизации энергетической инфраструктуры в регионах своего присутствия.

Соглашение о стратегическом партнерстве вступает в силу с момента подписания и носит бессрочный характер.

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