«Есть только внешние игроки»: Пушилин указал на потерю субъектности Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Внутри страны почти не осталось политических сил, и дальнейшее развитие ситуации зависит не от ее жителей.

Украина полностью утратила политическую субъектность. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в студии «Известий» на рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Пушилина, дальнейшее развитие ситуации, в том числе вокруг коррупционного скандала с окружением главы киевского режима Владимира Зеленского, будет зависеть не от самих украинцев.

«Украина потеряла свою субъектность. Соответственно, <…> как это будет развиваться, будет зависеть не от украинцев, не от жителей оставшейся части Украины», — заявил глава ДНР.

Также он отметил, что появляющаяся в открытом доступе информация могла бы стать поводом для серьезных вопросов к властям страны. Однако, по словам Пушилина, внутри Украины почти не осталось политических сил, которые могли бы открыто предъявлять такие претензии.

Глава ДНР пояснил, что политическое поле в стране было зачищено, а оставшиеся участники процесса вынуждены ориентироваться на руководство в Киеве.

«Соответственно, внутренней какой-то силы нет абсолютно никакой, только есть теперь внешние игроки. Это США, это ряд европейских стран, которые <…> косвенно, прямо, используя различные инструменты, управляют и манипулируют всеми этими процессами», — заключил Пушилин.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На площадке форума представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и международное сотрудничество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.