Новак: объем вложений в экономику России вырос на 40% за четыре года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова;5-tv.ru

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Москва выстроила партнерские отношения с дружественными странами, сохранив экспорт и импорт.

Объем вложений в экономику России вырос на 40% за четыре года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Хочу сказать, что рост инвестиций за последние четыре года в экономику составил 40%», — сказал он.

По словам вице-премьера, Россия построила партнерские отношения с дружественными государствами и сохранила экспорт и импорт. Когда Запад ввел санкции и ряд западных компаний ушел из России, у Москвы появилась возможность укрепить связи с другими партнерами. Это прежде всего дало возможность сберечь пути поставок необходимой высокотехнологичной продукции.

Также Новак заявил, что нынешнее взаимодействие с партнерами заточено под развитие отраслей, обеспечивающих дополнительный экономический рост.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что зарплаты в инвестпроектах в ДФО и Арктике на 62% выше средних по РФ.

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