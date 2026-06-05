Пушилин: ВС РФ успешно продвигаются сразу в нескольких направлениях

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В ответ ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов. Это глава ДНР квалифицирует как террористические акты.

Российские войска успешно продвигаются на славянско-краматорском, святогорском и добропольском направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в студии «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Освобождение Славянско-Краматорской, а также Краматорско-Дружковской агломераций <…> это достаточно будет непростая задача. Она уже сейчас начала реализовываться», — уточнил глава ДНР.

Он уточнил, что сейчас идут активные бои в Константиновке, российские разведгруппы вышли к Дружковке и Алексеево-Дружковке.

По словам Пушилина, на добропольском направлении российские подразделения также продвигаются. Однако темпы ниже из-за плотной обороны противника у Белецкого.

При этом после освобождения Татьяновки и Пришиба фиксируются успехи на святогорском направлении.

Пушилин подчеркнул, что говорить о конкретных сроках полного освобождения территорий сложно из-за постоянно меняющейся обстановки.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили несколько населенных пунктов в ДНР и Запорожской области. Активные боевые действия ведутся на ряде участков, включая донецкое и запорожское направления.

ВСУ также продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре российских регионов, что глава ДНР квалифицирует как террористические акты.

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