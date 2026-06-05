Объяснили нацию «гипотезой пеленания»: Захарова о взгляде Запада на россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com/ R3169 Winfried Rothermel, via ww; 5-tv.ru

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В качестве примера дипломат привела гипотезу, согласно которой стремление русских людей к сильной власти якобы связано с первыми годами их жизни.

На Западе питались объяснить характер русских людей тугим пеленанием детей после рождения. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии «Культурный код как основа идентичности: российский опыт и перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В качестве примера дипломат привела гипотезу, согласно которой стремление русских к сильной власти якобы связано с тугим пеленанием младенцев.

Захарова напомнила, что британский антрополог Джеффри Горер опубликовал исследование The People of Great Russia в 1949 году. В этой работе культуру русских пытались объяснить через так называемую «гипотезу пеленания».

«Склонность русских к сильной власти происходит из того, как русские матери туго пеленают младенцев. Ну, вдруг, если вы не знали», — пересказала смысл работы Захарова.

При этом она подчеркнула, что публикация была рецензируемой и считалась научной, а финансирование шло из государственного бюджета США. Захарова отметила, что цель такого подхода была политической: Западу нужно было объяснить, «как устроен враг и почему он такой».

Представитель МИД отметила, что авторов подобных теорий, по сути, не интересовали реальные исторические процессы в России и СССР. По ее словам, через одну бытовую практику они пытались «декодировать» целый народ.

Также Захарова обратила внимание, что такой подход игнорировал многонациональный состав страны. Разные народы, живущие в России, имеют отличающиеся друг от друга традиции, в том числе связанные с воспитанием детей, поэтому объяснять характер всей страны только через пеленание — некорректно.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, технологии, инвестиции и вопросы международного сотрудничества.

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