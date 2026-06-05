Захарова: атака ВСУ на танкеры подтверждает террористическую сущность киевского режима

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беспилотники поразили суда в Азовском море — в результате погибли пять человек.

Удар украинских беспилотников по гражданским судам в Азовском море в очередной раз доказывает террористическую природу киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры», — отметила она.

Ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону.

Оба судна ходили под иностранными флагами: «Натра» — под флагом Белиза, «Циркон» — под флагом Палау. По имеющимся данным, суда были поражены украинскими беспилотными летательными аппаратами.

В результате атаки есть погибшие и раненые, в том числе среди граждан Азербайджана. Пострадавшим морякам было оказано содействие проходившим мимо российским судном и погранотрядом ФСБ России.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

МИД России сообщил, что находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и министерством иностранных дел Азербайджанской Республики.

Российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к пострадавшим гражданам.

По данным спасательных служб, «Натра» получил четыре попадания БПЛА, в результате чего два члена экипажа погибли. Второе судно — «Циркон» — было поражено четырьмя беспилотниками, целью которых стала надстройка. Жертвами стали три человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.