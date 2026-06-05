Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Соискателей не пугает даже отсутствие карьерного роста.

В России усилился тренд на длительную работу в одной компании. Об этом Газета.ру рассказала HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова.

«Нет ничего плохого в том, чтобы держаться за работу. Но важно продолжать развиваться внутри этой компании, а не просто „закрепляться“ на месте», — подчеркнула Валентина Романова.

По ее мнению, чаще всего человек хочет удержаться за текущее место работы из-за неопределенности в жизни. В этот период, как отметила эксперт, человека даже не пугает отсутствие карьерного роста.

Валентина Романова сказала, что один из главных рисков при использовании такого «подхода» — трудности с переходом в новую компанию. Потенциальные соискатели, которые строили 10-15 лет карьеру в одной организации, вызывают доверие, однако им, как правило, сложнее всего подстроиться под новый формат работы.

Другой важный нюанс — оплата труда. Иногда бывает так, что новые сотрудники на аналогичных должностях получают зарплату чуть выше чем те, кто работает давно. Такое может происходить, если компания редко анализирует рынок труда.

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