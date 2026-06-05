Пушилин: Украина проводит очередной этап террора против гражданского населения

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Ранее сообщалось об ударах ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево, пассажирскому поезду в ЛНР и педагогическому колледжу в Старобельске.

Вооруженные силы Украины начали очередной этап террора против гражданского населения. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, противник сместил акценты и теперь целенаправленно атакует невоенные объекты, используя оружие с искусственным интеллектом, произведенное на Западе.

«Мы видим, что противник сместил свои акценты, вот сейчас такой период. Это не первый такой период, но я так скажу — это очередной этап террора в отношении гражданских объектов и гражданского населения», — сказал Пушилин.

По его словам, украинские военные намеренно и осознанно атакуют объекты, которые не имеют отношения к военной инфраструктуре. В число таких «целей» входят автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения.

Глава ДНР подчеркнул, что в ответ на эти угрозы необходимо повышать степень защиты дорог и объектов критической инфраструктуры. Этой работой на постоянной основе занимается и Министерство обороны России.

«Конечно, мы должны повышать степень и уровень защиты и дорог, и объектов критической инфраструктуры. Мы этим занимаемся на постоянной основе, этим занимается и Министерство обороны в том числе. Сейчас стоит задача усиления всех этих мер», — отметил Пушилин.

Для этих целей формируется новое подразделение под названием «БАРС Донецк» (БАРС ДНР). Оно будет специализироваться на защите энергообъектов, а также объектов критической и коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, новое объединение займется охраной автомобильных трасс. Сейчас в режиме реального времени прорабатываются требуемые технологические решения.

Пушилин также отметил, что террористические акты киевского режима поддерживаются рядом западных стран.

«Противник, мы видим (показывает. — Прим. ред.) очередное свое коварство. Очередные проявления, акты террора, террористические акты, можно об этом так говорить, которые поддерживаются сейчас рядом западных стран, это даже не молчаливое согласие, это активная поддержка»», — резюмировал он.

Ранее сообщалось об ударах ВСУ по гражданским объектам, включая рейсовый автобус в Енакиево, пассажирский поезд в ЛНР, танкер, сухогрузы в Таганрогском заливе Краснодарского края и педагогический колледж в Старобельске.

Эти атаки привели к многочисленным жертвам и ранениям среди мирного населения.

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