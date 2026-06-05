Пушилин: западные страны перешли к прямой поддержке терактов против России

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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Глава ДНР заявил, что новые технологии расширяют возможности для угроз.

Западные страны перешли от прежнего осуждения действий Киева к прямой поддержке террористических атак против России. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пушилин отметил, что новые атаки киевского режима уже не встречают прежней негативной реакции со стороны ряда западных государств. По его мнению, речь идет не о молчаливом согласии, а о более явной позиции.

«Очередные проявления террористических актов, которые поддерживаются сейчас рядом с западными странами. Это даже не молчаливое согласие, это активная поддержка террористических актов», — заявил он.

Глава ДНР подчеркнул, что такая позиция Запада делает ситуацию сложнее. Раньше международное сообщество хотя бы формально объединялось вокруг осуждения подобных действий, тогда как сейчас эти атаки фактически получают поддержку.

Пушилин также указал, что бороться с террористическими угрозами сложнее, чем организовывать подобные действия. На этом фоне, по его словам, развитие искусственного интеллекта создает дополнительные риски и расширяет возможности для злоумышленников.

«Потому что, я здесь смотрю объективно, совершать террористические акты легче, нежели им противостоять. Слишком большое поле для возможностей. А сейчас, с учетом развития искусственного интеллекта, эти возможности еще больше расширились», — сказал глава ДНР.

При этом Пушилин призвал не посыпать голову пеплом, а сосредоточиться на практическом ответе. По его мнению, России необходимо объединять технологические и кадровые ресурсы для противодействия новым угрозам, поскольку возможностей для этого достаточно.

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