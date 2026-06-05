«Потому что Россия»: Кнайсль о попытке Европы отвлечь граждан от реальных проблем

Кнайсль: разговоры о «войне с Россией» — попытка Европы отвлечь граждан от проблем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В странах ЕС искусственно культивируется образ врага, чтобы оправдать непопулярные внутриполитические решения.

Риторика европейских властей о необходимости подготовки к «войне с Россией» направлена на отвлечение граждан от реальных экономических проблем. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По мнению Кнайсль, в странах Евросоюза искусственно культивируется образ врага, чтобы оправдать непопулярные внутриполитические решения.

«Я с этим в определенной степени согласна, это отвлекает от экономических проблем. <…> Они говорят: почему нам нужна сильная армия? Потому что Россия. Это не так», — объяснила она.

Политик подчеркнула, что любое государство действительно нуждается в сильной армии. Она необходима на случай самых разных ситуаций, включая стихийные бедствия. Однако транслируемая в странах ЕС мотивация, по ее словам, «вызывает вопросы».

Говоря о способности современной Европы к диалогу, экс-глава МИД Австрии отметила, что переговоры требуют умения проявлять уважение к собеседнику. Но, как отметила Кнайсль, европейская дипломатия за последние десятилетия утратила это качество.

«Нужно настоящее искусство дипломатии, которое заключается в том, чтобы вести диалог, а не зачитывать какие-то уроки, что мы видели в процессе эволюции дипломатии в течение последних десятилетий. Это уже не про тот диалог, который мы ведем сейчас», — пояснила она.

По словам Кнайсль, в дипломатии недопустимо строить оценки на основе деления на «черное» и «белое».

«Это нонсенс в любых переговорах. Всегда нужно понимать, в каких позициях мы сможем сблизиться, а какие темы лучше не затрагивать», — заключила экс-глава австрийского МИД.

На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Отдельное значение имеет международная повестка. ПМЭФ проходит на фоне меняющейся мировой системы, поэтому на нем обсуждают адаптацию к новым условиям, санкционное давление, развитие связей с глобальным Югом и Востоком, сотрудничество с государствами БРИКС, Азии, Африки и Латинской Америки.

Участие представителей десятков стран подчеркивает, что форум остается пространством для международного диалога даже в условиях напряженной геополитической обстановки.

Заявления, которые звучат на ПМЭФ, часто становятся сигналом для бизнеса и финансового рынка. Обсуждение инфляции, ключевой ставки, кредитования, поддержки предпринимателей, налоговой политики и инвестиционного климата помогает понять, какие темы будут влиять на экономические решения в ближайшее время.

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