«Несмотря на обстрелы»: Пасечник рассказал о восстановлении ЛНР

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; 5-tv.ru

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В регионе ремонтируют дороги и дома, а также обеспечивают жителей теплом, водой, светом и газом.

Гражданская инфраструктура Луганской Народной Республики (ЛНР) восстанавливается несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в регионе продолжаются работы по восстановлению дорог, жилых домов и объектов жизнеобеспечения. Республика также обеспечивает жителей необходимыми коммунальными ресурсами.

«Несмотря все-таки на обстрелы, несмотря на сложную военную ситуацию, мы ведем восстановление дорог, мы ведем восстановление домов, мы подаем тепло, мы подаем воду, мы подаем свет, газ нашим жителям для того, чтобы они себя чувствовали комфортно», — сказал он.

Пасечник отметил, что из-за продолжающихся боевых действий создать полностью спокойную обстановку пока невозможно. Однако, по его словам, власти республики продолжают работать в выбранном направлении и делают все необходимое для возвращения нормальной жизни в населенные пункты.

Ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях продолжается восстановление инфраструктуры.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

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