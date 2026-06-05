Простой способ: какие продукты помогут в профилактике диабета

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Смена образа жизни и питания способны вернуть уровень сахара в крови в норму.

Регулярное употребление фруктов и овощей может стать профилактикой диабета. Об этом изданию Газета.ру рассказал заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Олег Медведев.

Согласно последним научным исследованиям, постоянное присутствие в рационе человека фруктов и овощей снижает риск развития преддиабета на 18%.

«Польза для здоровья объясняется сразу несколькими механизмами. Фрукты и овощи — это не только витамины и минералы, но и пищевые волокна, полифенолы, которые улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают нормальный уровень сахара в крови. Особенно важно, что преддиабет — это критическое окно для вмешательства», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что определенные изменения в образе жизни и питании могут замедлить переход к диабету или вовсе предотвратить его появление. В некоторых случаях даже вернуть уровень сахара в крови в норму.

Эффект, по словам Медведева, во многом зависит от формы употребления. Например, цельные фрукты лучше соков, а в случае с овощами важно учитывать и долю сырых продуктов, и способ их приготовления.

Фармаколог подчеркнул, что изучение пользы овощей и фруктов еще не окончено. Необходимы исследования, доказывающие причинно-следственные связи, чтобы понять, какие именно продукты дают необходимый эффект и какие способы приготовления «выжимают» максимум пользы из продуктов. Однако включение в свое меню фруктов и овощей разных видов — это простой способ сохранить обмен веществ в организме в норме и снизить риск развития диабета.

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