«Автодор» восстановил 3,5 тысячи километров дорог в новых регионах России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В этом году планируется отремонтировать еще 800 километров полотен и восстановить около 12 мостов.

В новых регионах России с 2022 по 2025 годы восстановили 3,5 тысячи километров дорог. Об этом рассказал председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеслав Петушенко в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, «Автодор» начал работу в новых регионах в 2022 году. С тех пор специалисты ежегодно восстанавливают и капитально ремонтируют примерно по 700 километров дорог.

«Мы зашли в новый регион в 2022 году и практически каждый год восстанавливаем, капитально ремонтируем порядка 700 километров, плюс-минус», — отметил Петушенко.

К тому же он добавил, что за этот период привели в порядок все региональные и федеральные дорожные сети. Кроме того, были восстановлены 70 мостов.

Работы продолжатся в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Основное внимание уделят дорогам к муниципалитетам и восстановлению мостовых сооружений.

По словам Петушенко, в этом году планируется отремонтировать еще 800 километров дорог и восстановить около 12 мостов.

«В этом году 800 километров во всех новых, и в ДНР, и в ЛНР, в Запорожье и в Херсонии делаем дороги к муниципалитетам и восстанавливаем мосты», — заявил глава «Автодора».

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

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