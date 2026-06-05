Песков: Путин открыт к диалогу с европейскими лидерами

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Однако власти стран Запада не готовы идти на встречу.

Президент России Владимир Путин остается открытым к контактам с европейскими лидерами. Однако власти стран Запада не хотят проявлять инициативу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Он ответил на вопрос о перспективах возможного телефонного разговора российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими европейскими политиками. Представитель Кремля отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога.

«Уже несколько лет мы слышим заявления господина Макрона, что он собирается позвонить Путину в ближайшее время. Ближайшее время проходит, никто никому не звонит», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона считает ошибочным отказ от общения в условиях нарастающих международных проблем.

«Путин постоянно на протяжении всех этих лет говорит, что мы открыты к диалогу. Мы считаем, что это тупиковый путь разлучения, когда количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также заявил, что Россия не является инициатором прекращения контактов с европейскими государствами.

«Мы не инициаторы этого молчания. Путин открыт к диалогу. Если европейцы отойдут от своей парадигмы необщения с Россией, им достаточно взять в руки трубку телефона и набрать номер. Этот номер они хорошо знают», — отметил представитель Кремля.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на брифинге перед отъездом на саммит ЕС-Западные Балканы в Черногорию отметил: Европа должна вести переговоры с Путиным. И так считает, как пишет EADaily, не он один.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

Ключевые события ПМЭФ приходятся на 4 и 5 июня. Одним из главных мероприятий становится пленарное заседание, в котором участвуют президент РФ Владимир Путин, главы государств, министры и руководители крупнейших компаний.

В числе заметных российских участников форума — первый вице-премьер Денис Мантуров, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, представители экономического, финансового и промышленного блоков правительства. Среди зарубежных гостей — делегации Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Индонезии и других стран. Официальной страной-гостем форума в этом году стала Саудовская Аравия.

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