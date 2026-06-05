«Весьма противоречива»: Песков о позиции Белого дома по конфликту на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Valerie Plesch; 5-tv.ru

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Последовательность Вашингтона проявляется в том, что США открыто поддерживают киевский режим и продолжают поставлять ему вооружение.

Позиция Белого дома по украинскому конфликту остается одновременно последовательной и противоречивой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам официального представителя Кремля, последовательность Вашингтона проявляется в том, что США открыто поддерживают киевский режим и продолжают поставлять ему вооружение. Песков напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон в целом поддерживает одну сторону конфликта.

«Позиция Белого дома, она, с одной стороны, последовательная, с другой стороны, как все в мировых делах, весьма противоречива», — сказал Песков.

Также он отметил, что конфликт начался как «война Байдена», поскольку именно прежняя администрация США опосредованно втянула страну в происходящее. При этом часть этой линии, как добавил он, продолжает сохраняться.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не склонна «носить розовые очки» или излишне очаровываться Соединенными Штатами. По его словам, Москва в первую очередь должна исходить из собственных национальных интересов.

В то же время Песков указал, что в международных делах важны не только заявления, но и конкретные действия. Он заявил, что Россия видит искреннее желание президента США Дональда Трампа и части его команды помочь в урегулировании украинского конфликта.

«Это миссия добрых услуг дорогого стоит, мы ее высоко ценим, и мы признательны американцам за это», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в Вашингтоне сначала рассчитывали, что урегулирование будет простым процессом. Однако Москва с самого начала предупреждала, что быстро решить такую сложную проблему не получится.

Он также выразил надежду, что нынешняя пауза в контактах будет преодолена. Песков добавил, что Россия и США продолжают общение по существующим каналам, однако дальнейшее развитие ситуации, по его словам, будет зависеть от Украины.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

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