Песков: Россия надеется на возобновление переговоров с США по Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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С самого начала было ясно, что дипломатический процесс не будет простым.

Россия надеется на возобновление переговоров с США по Украине. Об этом в студии «Известий» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Мы с самого начала предупреждали, что легко это быть не может. Слишком сложная проблема. Но тем не менее, мы все-таки надеемся, что та пауза, которая сейчас образовалась, она все-таки будет нарушена», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что миссия добрых услуг со стороны США многого стоит, и Кремль высоко ее ценит. Однако в Белом доме сначала думали, что переговоры будут очень легкими.

Также Песков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают общаться по имеющимся каналам. Дипломатическая работа будет продолжена, однако ее успех будет зависеть в том числе от позиции киевского режима.

Ранее на полях ПМЭФ Песков оценил вероятность организации саммита между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, в ближайшие летние месяцы она составит примерно 50%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

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