Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить малому бизнесу.

Отношение к предпринимателям в России должно измениться. Об этом сказал глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф на деловом завтраке компании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.

Он аппелировал к словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, который ранее назвал бизнесменов «живопырками».

«Я хотел бы обратиться к одной вашей фразе, которой вы проиллюстрировали очень часто очень-очень несправедливое отношение к бизнесу: „Живопырки, зарабатывающие бабки“. Мне кажется, это одна из таких базовых вещей, которые должны измениться в нашей стране», — заявил Греф.

Он подчеркнул, что так называемые «живопырки» то есть предприниматели, хоть малые, хоть большие, не просто зарабатывают деньги, но и создают добавочную стоимость. Это делает их основой экономики.

«А экономика, как известно, основа всего государства. И эффективность этой экономики — это эффективность государства», — добавил глава «Сбербанка».

Кроме того, он предложил уделять больше внимания именно малому бизнесу. Помогать ему стать полноценной и устойчивой единице, функционирующей в экономике.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петергбурге с 3 по 6 июня. Форум играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Для российской экономики форум важен еще и как место, где деловая повестка превращается в конкретные решения. Во время ПМЭФ компании, регионы, банки, госкорпорации и иностранные партнеры ведут переговоры, заключают соглашения и запускают проекты, которые затем могут повлиять на промышленность, инфраструктуру, занятость и развитие отдельных территорий. Именно поэтому форум воспринимается не просто как дискуссионная площадка, а как инструмент для привлечения инвестиций и демонстрации экономического потенциала страны.

ПМЭФ также помогает бизнесу находить новых партнеров, заказчиков и инвесторов. Для компаний участие в форуме становится возможностью заявить о себе, представить продукты, обсудить совместные проекты и выйти на новые рынки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России принимают меры для защиты предпринимателей от необоснованных налоговых начислений, штрафов и других финансовых претензий. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на сессии «Совершенствование инструментов поддержки добросовестного бизнеса и инвестиций в новых экономических реалиях» в рамках ПМЭФ-2026.

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