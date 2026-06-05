Маркетплейсы стали конкурентами банков в борьбе за клиента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Дмитрий Пьянов объяснил, почему спор между банками и цифровыми платформами выходит далеко за рамки скидок и программ лояльности.

Банки и маркетплейсы конкурируют не только за финансовые продукты, скидки и программы лояльности. Главное различие между ними — в самой природе бизнеса. Такое сравнение привел первый заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Дмитрий Пьянов на сессии «Банки и маркетплейсы: справедливая конкуренция на цифровых платформах» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам Пьянова, маркетплейсы сегодня стали для пользователей ежедневной точкой притяжения, где объединяются покупки, сервисы и финансовые операции. Именно поэтому их влияние на финансовый рынок становится все заметнее.

«Я позволю себе гиперболу: если сравнивать классические банки с маркетплейсами, то маркетплейсы находятся дальше, правее по иерархии „торговли человеческим счастьем“, чем банки. Маркетплейсы уже торговцы счастьем, а банки — торговцы деньгами. А в деньгах, как говорится, счастья нет», — заявил Пьянов.

На сессии обсуждали влияние платформизации экономики на финансовый рынок. Участники рассуждали о том, что маркетплейсы стали для пользователей точкой ежедневного притяжения, где покупки, сервисы и финансовые операции все чаще объединяются в одной экосистеме.

Отдельной темой стала роль банков, входящих в состав маркетплейсов. С одной стороны, они помогают цифровым платформам развивать собственные экосистемы. С другой — становятся заметными конкурентами для традиционных игроков финансового рынка.

Участники дискуссии также обсудили, как должна выглядеть справедливая конкуренция банков на цифровых платформах, могут ли банки маркетплейсов обогнать ведущих игроков отрасли и возможно ли найти решение, которое устроит все стороны.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации.

Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Деловое сообщество на форуме представляют крупнейшие российские компании и банки, включая «Сбербанк», «НК „Роснефть“», «ВТБ», «НОВАТЭК» и другие структуры. Вместе с ними в дискуссиях участвуют эксперты, аналитики, представители исследовательских центров и профильных институтов.

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