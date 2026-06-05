Банк «РОССИЯ» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой культуры

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Стороны намерены совместно работать над повышением финансовой культуры и грамотности петербуржцев.

Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Банком «РОССИЯ» подписали на полях ПМЭФ-2026 вице-губернатор Санкт‑Петербурга Алексей Корабельников и председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

Стороны планируют развивать сотрудничество по повышению уровня финансовой культуры и финансовой грамотности петербуржцев. Важный шаг для этого — формирование доверительного отношения граждан к финансовому рынку и развитие сферы финансово-экономического консалтинга.

В рамках Соглашения будут проводиться совместные мероприятия, включая дни финансовой грамотности и просветительские акции.

«Финансовая культура — это не просто набор знаний, а основа уверенности и благополучия каждой семьи. Банк „РОССИЯ“ разделяет стратегию города по созданию непрерывной системы финансового просвещения. Мы видим свою задачу не только в том, чтобы предлагать качественные финансовые услуги, но и в том, чтобы помогать людям чувствовать себя защищенными и компетентными при принятии любых финансовых решений. Наше партнерство с Санкт-Петербургом позволит объединить экспертизу профессионалов финансового рынка и многолетний опыт городских программ, чтобы сделать финансовую грамотность действительно доступной и прикладной для каждого петербуржца независимо от его возраста», — отметила Татьяна Полинко.

«Санкт-Петербург является одним из лидеров по уровню финансовой грамотности в нашей стране — это результат постоянной системной работы. Перед нами стоит еще более важная задача — сделать финансовую культуру частью жизни каждого петербуржца. Для этого важно охватить все возрастные группы, от самого младшего до старшего поколения, чтобы знания получались от компетентных наставников, а закреплялись уже в домашней среде всеми членами семьи. Комитет финансов Санкт-Петербурга уже реализует ряд социально значимых проектов в сфере финансовой и бюджетной грамотности — открытый лекторий „Твои Финансы — серебряный возраст“, квесты для студентов „Бюджетное ориентирование“. Благодаря участию Банка „РОССИЯ“ удастся довести финансовое просвещение до большего числа петербуржцев», — подчеркнул Алексей Корабельников.

Усилия сторон будут направлены на реализацию мероприятий плана по повышению уровня финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения Санкт-Петербурга на 2026–2035 годы. В этой части работа будет вестись при поддержке Межведомственной комиссии по вопросам повышения финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга, в состав которой входят представители исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Северо-Западного главного управления Банка России и профильных вузов города.

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