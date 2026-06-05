Банк «РОССИЯ» инвестирует в проекты жилищного и курортного строительства в Республике Крым

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Соответствующий меморандум был подписан на полях ПМЭФ между Банком и Специализированным застройщиком «Арион».

Меморандум о сотрудничестве был подписан 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума между Банком «РОССИЯ» и Специализированным застройщиком «Арион».

Документ подписали председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и директор ООО «СЗ АРИОН» Екатерина Бровченко.

Ключевой целью Меморандума является объединение усилий для создания современной городской и туристической среды. Сотрудничество сторон охватывает широкий спектр направлений, включая жилищное строительство, возведение апарт-комплексов и объектов курортной недвижимости, а также строительство гостиничной и рекреационной инфраструктуры. Отдельный фокус сделан на проектах комплексного освоения территорий в городах Ялта и Алушта.

В рамках реализации инвестиционных проектов особое внимание планируется уделить полноценному развитию обеспечивающей инфраструктуры. Документ предусматривает создание жилых комплексов, гостиничных и санаторно-курортных объектов, а также сервисной инфраструктуры. Помимо этого, запланировано масштабное формирование общественных пространств и благоустройство, создание спортивных и рекреационных зон, прокладка современных инженерных сетей и развитие транспортной инфраструктуры.

«Подписанный меморандум носит стратегический характер и направлен на достижение долгосрочных социально-экономических эффектов. Среди приоритетов взаимодействия — повышение инвестиционной привлекательности Республики Крым, раскрытие туристического и курортного потенциала региона, а также создание комфортной среды как для постоянного проживания, так и для отдыха. Реализация намеченных планов поспособствует привлечению значительного объема внебюджетных инвестиций, динамичному развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест», — прокомментировала Татьяна Полинко.

Подписанный меморандум станет основой для разработки конкретных программ и «дорожных карт», направленных на устойчивое экономическое развитие Республики Крым и повышение качества жизни населения.

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