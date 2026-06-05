Летнее меню: готовим салаты и освежающие супы из зелени

Укроп, петрушка и другая зелень станет отличной основой для салатов и супов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Сезон урожая на огородах — самое время для блюд из ароматного укропа и пикантного щавеля.

Начало июня в России знаменуется первыми урожаями на огородах. Хозяйки, которые заранее высадили рассаду и семена в марте, собирают ароматную зелень, а URA.RU собрал топ вкусных и полезных блюд из нее.

Уже в первых числах июня дают обильные всходы российские холодостойкие культуры. Самые популярные — укроп, петрушка и зеленый лук. Кроме того, в это время уже активно растет щавель и ранние сорта салата. Кроме того, на рынках и в магазинах уже можно застать кинзу и базилик.

Зеленый салат

Такое блюдо можно легко приготовить за десять минут, при этом оно станет фаворитом летнего застолья. Следует смешать большой пучок листового салата, добавить мелко нарезанный укроп, петрушку и зеленый лук, а также кусочки огурца и редиса.

Окрошка

Традиционное русское блюдо окрошка, освежающее в жару и обладающее богатым вкусом. В нем свежесть зелени смешивается с бодрящими хлебными нотами кваса. В состав также входит зеленый лук, укроп, огурцы, редис и петрушка. Кроме того, следует нарезать щавель, картофель и яйца.

Суп из щавеля

В этой гастрономической композиции щавелю отводится центральное место. Будучи одним из первых даров июньского огорода, он становится прекрасной основой для супа благодаря пикантной кислинке. Промойте и нарежьте щавель, смешайте с кубиками картофеля и моркови, добавьте мелко рубленый укроп и петрушку — освежающее и полезное блюдо готово.

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