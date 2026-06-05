Песков рассказал о вероятности встречи Путина и Трампа в ближайшее время

Песков: вероятности встречи Путина и Трампа в ближайшее время 50%

Фото: © РИА Новости

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Предыдущий саммит состоялся в августе 2025 года.

Вероятность организации саммита между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в ближайшие летние месяцы составляет примерно 50%. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Отвечая на вопрос о возможности такой встречи, Песков подчеркнул неопределенность ситуации.

«Теоретически 50%: или будет, или не будет», — сказал пресс-секретарь.

Предыдущий раунд переговоров в формате высшего уровня между Путиным и Трампом состоялся в августе 2025 года. Тогда местом встречи была выбрана Аляска.

В ходе того саммита главными темами обсуждения стали пути выхода из кризиса в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона, а также поиск вариантов урегулирования текущего украинского конфликта.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

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