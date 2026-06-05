Робот в платье посетил студию «Известий» на ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Удалось ли корреспонденту пообщаться с андроидом?

Робот в платье посетил студию «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Необычный гость присоединился к числу участников и спикеров, которые приходят на площадку форума. Робот был одет в красно-белое пышное бальное платье. Образ дополняло крупное перо на голове. Во время съемок «балерина» сидела на диване, сложив руки перед собой.

В первый день ПМЭФ именно этот робот встречал гостей международного форума. Тогда андроида сопровождал «кавалер» — другой робот. Он был одет в классический темный костюм и красный галстук. Вместе они ходили по площадке, приветствовали посетителей, махали руками и старались поддерживать беседу с теми, кто решался с ними заговорить.

В 2026 году ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

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