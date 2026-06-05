Беременную девушку задушили на востоке Москвы

Фото: MAX/Столичный СК

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Следком задержал знакомого убитой.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве беременной девушки на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)», — заявили в канале ведомства в мессенджере МАКС.

Тело 28-летней задушенной девушки нашли 4 июня 2026 года в жилом доме на улице Алтайской. Ее знакомого задержали по подозрению в убийстве, идут следственные действия. Криминалисты московского Следкома осмотрели место убийства, назначены судебные экспертизы.

Ранее мужчину, который убил свою пятимесячную дочь в Люберцах, признали виновным. За расправу над ребенком, который «раздражал его плачем», Муроджона Холназарова приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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