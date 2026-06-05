В результате взрыва гранаты в пригороде Раменского погибли два человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На месте происшествия был найден разбитый автомобиль.

В результате взрыва гранаты в пригороде подмосковного Раменского погибли два человека. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Поздно вечером 4 июня в коттеджном поселке под Раменским «Бахтеево-парк» на улице Виноградной произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась граната. Произошедшее спровоцировало возгорание в частном доме. Кроме того, на месте инцидента правоохранительными органами был найден разбитый легковой автомобиль.

В результате происшествия погибли два человека. Тело одного мужчины 1973 года рождения было обнаружено во дворе.

Второй мужчина 1983 года рождения найден в доме после того, как был ликвидирован пожар.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Липецке произошел взрыв в частном доме, который спровоцировал возгорание. Здание частично обрушилось. После тушения пожара и разбора завалов были обнаружены тела трех погибших. Среди них две женщины 45 и 27 лет, а также девятимесячный ребенок.

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