Автоматические штрафы за просрочку: в России ужесточат правила продажи лекарств

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Новая система похожа на работу дорожных камер.

В России могут ввести автоматические штрафы за продажу просроченных лекарств и препаратов по завышенным ценам. Как выяснили «Известия», с такой инициативой выступил Росздравнадзор.

Новая система похожа на работу дорожных камер, которые автоматически выписывают штрафы нарушителям ПДД. В аптечной отрасли подобные взыскания будут приходить в личный кабинет виновной компании на портале Госуслуг.

Для индивидуальных предпринимателей штраф составит до десяти тысяч рублей, для юридических лиц — до 20 тысяч.

Эксперты считают такой подход более эффективным по сравнению с традиционными проверками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России завершили разработку трех отечественных препаратов для лечения редких заболеваний. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Лекарства созданы для пациентов с миодистрофией Дюшена, синдромом короткой кишки и муковисцидозом.

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